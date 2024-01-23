Росздравнадзор заблокировал движение 449 серий недоброкачественных препаратов

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что они не попали в продажу

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Росздравнадзор в 2023 году заблокировал 449 серий недоброкачественных препаратов по 60 торговым наименованиям. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Одна из основных задач системы маркировки - это, конечно же, защита потребителей от недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов. <...> Только за прошлый год нам удалось заблокировать 449 серий лекарственных препаратов по 60 торговым наименованиям, которые были признаны недоброкачественными в рамках выборочного контроля качества лекарственных препаратов", - сказала она на круглом столе в ТАСС, посвященном результатам внедрения национальной системы маркировки "Честный знак" в 2023 году и планам на 2024 год.

Самойлова добавила, что движение этих препаратов сразу заблокировали. Таким образом, они не попали в продажу.

Сейчас в системе маркировки движения лекарственных препаратов зарегистрированы почти 98 тыс. участников и около 52 тыс. товарных позиций, отметила Самойлова. Выданы 30 млрд кодов маркировки. По словам руководителя ведомства, это колоссальные цифры, говорящие о том, что практически весь отечественный рынок препаратов находится под контролем.

Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.