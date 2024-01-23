На викторине к 90-летию Свердловской области разыграют 40 квартир в Екатеринбурге

Она пройдет с 15 по 18 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Свердловский областной благотворительный фонд разыграет 40 квартир в Екатеринбурге и 90 автомобилей на викторине "Опорный край" к 90-летию региона, которая пройдет с 15 по 18 марта. Об этом сообщил журналистам председатель попечительского совета фонда Яков Силин.

"Это 1 000 смартфонов, 90 автомобилей, 40 квартир в Екатеринбурге и 20 легендарных мотоциклов "Урал", - перечислил призы Силин. Кроме того, все участники получат памятную медаль - планируется выпустить не менее 3 млн экземпляров.

Формат проведения викторины пока не раскрывается. Специальный сайт события планируется запустить через неделю, а итоги викторины подведут 12 апреля.

По словам Силина, призы подготовлены благотворителями. Инициаторами викторины выступили Уральская торгово-промышленная палата и Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, а благотворительный фонд отвечает за организацию.

В 2024 году Свердловская область отмечает 90-летие - ее создали 17 января 1934 года при разделении Уральской области. В 1938 году из состава Свердловской области выделили Пермскую.