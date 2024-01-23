ФССП разъяснила, что не лишалась полномочий контроля за коллекторами

Основанием для таких предположений стал опубликованный накануне указ президента об изменениях в положении о ФССП

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России не лишалась полномочий вести реестр коллекторов и осуществлять контроль за их деятельностью. Такие разъяснения сделали в пресс-службе ФССП.

Основанием для таких предположений стал опубликованный накануне указ президента об изменениях в положении о ФССП, в котором исключены пункты о ведении государственного реестра и об осуществлении контроля за деятельностью юридических лиц по возврату просроченной задолженности. "Опубликованные в СМИ сведения о сокращении полномочий ФССП не соответствуют действительности", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что ФССП определена в качестве уполномоченного органа по осуществлению контроля за деятельностью коллекторов в соответствии с постановлением правительства РФ от 28 ноября 2023 года "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень". А контрольно-надзорные функции приставов в этой сфере установлены постановлением правительства №2272 от 23 декабря 2023 года.

В целях исключения дублирования указом президента эти пункты исключены из положения о ФССП.

"Кроме того, наряду с осуществлением контроля за деятельностью профессиональных коллекторских организаций с 1 февраля 2024 года ФССП России осуществляет государственный контроль (надзор) за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций как основных участников рынка возврата просроченной задолженности физических лиц", - добавили в ФССП.