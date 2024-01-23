Володин: семьи с тремя и более детьми будут получать равную поддержку государства

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Закрепление единого статуса многодетных семей на федеральном уровне обеспечит равную поддержку всем российским семьям с тремя и более детьми. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Согласно документу, статус многодетной будет устанавливаться бессрочно для семьи, имеющей трех и более детей. При этом соцподдержка многодетным семьям будет оказываться вплоть до достижения старшим ребенком возраста 18 или 23 лет при условии прохождения им обучения в очной форме.

"Это важное решение. Многодетные семьи - настоящее и будущее нашей страны. Ранее не было единого подхода к определению их статуса, регионы устанавливали эти критерии самостоятельно. Теперь семьи с тремя и более детьми будут получать равную поддержку государства", - отметил спикер Госдумы.

Ранее Володин поручил вице-спикеру Думы Анне Кузнецовой провести большие парламентские слушания, которые будут посвящены теме поддержки многодетных семей. В них примут участие многодетные семьи, представители регионов, органов местного самоуправления, а также профильных министерств и ведомств.