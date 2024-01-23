Школы, колледжи и вузы в России обяжут вывесить на своих зданиях государственный флаг

Действующие правила предусматривают постоянное размещение флага только на зданиях общеобразовательных организаций, таких как школы, гимназии и лицеи

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект, в соответствии с которым все образовательные учреждения будут обязаны вывесить на своих зданиях и территориях государственный флаг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России.

"Законопроектом предлагается распространить на все образовательные организации, независимо от форм собственности, норму о постоянном размещении государственного флага на зданиях либо на территориях указанных организаций", - сказал председатель правления Ассоциации юристов России, член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев.

Он добавил, что действующие правила предусматривают постоянное размещение государственного флага только на зданиях общеобразовательных организаций, то есть школ, гимназий, лицеев. Инициатива же распространяет действие нормы на все образовательные организации, включая колледжи и вузы.

"Государственный флаг является официальным государственным символом Российской Федерации. Законопроект разработан с целью формирования у детей и молодежи на всех этапах образовательной деятельности общероссийской гражданской идентичности и патриотизма", - подчеркнул Груздев.