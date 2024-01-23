В ЛНР в опекунские семьи устроили 465 детей в 2023 году

Уполномоченный по правам ребенка в республике Инна Швенк отметила, что к 1 января в региональном банке данных есть сведения о 86 нуждающихся в опекунстве детях

ЛУГАНСК, 23 января. /ТАСС/. В Луганской Народной Республике (ЛНР) в 2023 году устроены в опекунские семьи 465 детей. Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк, в 2022 году в опекунские семьи удалось устроить 302 ребенка.

"По состоянию на 1 декабря 2023 года на территории республики создано 303 опекунских семьи, в них устроено 465 детей, усыновлен 31 ребенок. В 2022 году было создано 230 опекунских семей, в них устроено 302 ребенка, усыновлены 22 ребенка", - сказала она.

Швенк сообщила, что к 1 января в региональном банке данных есть сведения о 86 нуждающихся в опекунстве детях. Она отметила, что поскольку 2024 год объявлен президентом РФ Владимиром Путины Годом семьи "очень хотелось бы, чтобы как можно больше детей из детских домов были устроены в этом году в семьи". Швенк рассказала, что на портале Минсоцтруда республики размещена информация о том, как стать опекуном или усыновителем и указаны контактные данные сотрудников ведомства, которые консультируют по всем возникшим вопросам.

По ее словам, по состоянию на 1 января в региональном банке данных есть информация о 152 жителях из других субъектов РФ, желающих взять под опеку детей из ЛНР.