В Курганской области заявили, что пострадавшие от нападения волка получат помощь

В поселке Курорт "Озеро Медвежье" в результате нападения животного пострадали три человека, один погиб

ТАСС, 23 января. Власти окажут всю необходимую помощь семье погибшей и пострадавшим от нападения волка в Курганской области, сообщили в пресс-службе главы региона Вадима Шумкова.

"Губернатор Вадим Шумков поручил оказать всю необходимую помощь семье погибшей и пострадавшим от нападения хищника в Петуховском округе", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале Шумков призвал жителей быть осторожными и внимательными и не пытаться "самостоятельно вступать в схватку с хищником".

По его словам, к увеличению числа хищников в регионе привела массовая миграция косули, сейчас специалисты должны определить, "связано ли это с климатическими особенностями, повышенной сейсмической активностью у соседей или особенностями кормовой базы". "Все необходимые поручения ведомствам даны. <...> При движении по трассам в темное время суток в местах миграции косули во избежание аварий сбавляйте скорость", - добавил губернатор.

Волк напал на людей в поселке Курорт "Озеро Медвежье". Пострадали четыре человека, одна из них умерла в больнице. Волк был ликвидирован.

Ранее власти региона сообщали о большой миграции косуль из Свердловской и Челябинской областей, а также с территории Казахстана - из-за перепада температур в ряде привычных мест обитания животных образовался наст, им стало сложно добывать корм. Жители Курганской области делятся в соцсетях фото и видео скопления косуль на полях в Шадринском округе, а также копытных, которые гуляют по населенным пунктам.