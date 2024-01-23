Более 80 тыс. женщин с детьми в РФ прошли обучение по нацпроекту "Демография" в 2023 году

По данным Роструда, самыми популярными программами обучения стали такие направления, как психолог, менеджер по работе с маркетплейсами, бухгалтерия, управление персоналом, специалист по информационным ресурсам, графический дизайнер и бизнес-аналитик

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Более 80 тыс. женщин с детьми завершили бесплатное профессиональное переобучение в 2023 году по федеральному проекту "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", что на 15 тыс. больше, чем в 2022 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.

"82 тыс. женщин с детьми дошкольного возраста и мамы в декрете воспользовались мерой господдержки, реализуемой правительством РФ в сфере занятости, получив новую специальность или повысив квалификацию, не отрываясь от воспитания детей", - цитируют в сообщении заместителя руководителя Роструда Яна Талбацкого.

В пресс-службе Роструда ТАСС уточнили, что в 2022 году такое обучение прошли 66,7 тыс. женщин с детьми.

Отмечается, что в 2023 году самыми популярными программами обучения стали такие направления, как психолог, менеджер по работе с маркетплейсами, бухгалтерия, управление персоналом, специалист по информационным ресурсам, графический дизайнер и бизнес-аналитик.

В Роструде напомнили, что с 2024 года запланировано расширение категорий участников программ - одной из новых категорий станут люди с инвалидностью. Также обучение смогут пройти не только матери в декрете, но и те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, например, отцы или опекуны.