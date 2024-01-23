Генсек ОДКБ и глава Роспотребнадзора обсудили сотрудничество в биологической безопасности

Имангали Тасмагамбетов также вручил Анне Поповой награду - Почетный знак ОДКБ II степени

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обсудили на встрече взаимодействие государств - членов ОДКБ в сфере биологической безопасности.

"23 января 2024 года в Секретариате ОДКБ состоялась рабочая встреча генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, в ходе которой были обсуждены вопросы взаимодействия государств - членов организации в сфере биологической безопасности и деятельность профильного координационного совета", - говорится в опубликованном на сайте ОДКБ сообщении по итогам встречи.

"В завершение встречи, на основании решения Совета коллективной безопасности ОДКБ, Имангали Тасмагамбетов вручил Анне Поповой награду - Почетный знак ОДКБ II степени", - добавили в организации.