Матвиенко заявила, что идея Киева перенести Рождество на 25 декабря с треском провалилась

Председатель Совета Федерации отметила, что киевский режим, полностью подчиненный Западу и предавший интересы своего народа, "стал разрушать буквально все"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала святотатством решение Киева перенести дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, которое "с треском провалилось".

"Одно из последних решений, которое, кроме как святотатством, назвать никак нельзя, - это перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. И сделано это для того, чтобы отделить Украину от России, от всего православного мира и угодить своим покровителям за океаном. Однако эта идея предсказуемо с треском провалилась - церкви в новый праздник, придуманный ими, остались полупустыми", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании XII Рождественских парламентских встреч, посвященных теме православия и отечественной культуры.

Матвиенко отметила, что киевский режим, полностью подчиненный Западу и предавший интересы своего народа, "стал разрушать буквально все". И делается это, по ее словам, для выполнения поставленной им задачи - "превратить украинцев в "манкуртов", не помнящих родства". "Власти "незалежной" окончательно потеряли связь со своей историей, со своей культурой, стали целенаправленно уничтожать и тысячелетние устои, и историческую память украинского народа, и подлинную веру", - констатировала она.

Как подчеркнула председатель верхней палаты парламента, особую боль вызывает то, что "все это мракобесие исходит из Киева, "матери городов русских". "Но мы верим, что время все расставит по своим местам и правда обязательно восторжествует", - заключила она.

На Украине официально не отмечают Рождество 7 января. 25 декабря впервые раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) отметили Рождество по новоюлианскому календарю. Решение перейти на новоюлианский календарь ПЦУ приняла еще в июне. Уже 28 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе Рождества на 25 декабря, а 7 января убрали из списка государственных праздников. Из-за перехода на новоюлианский календарь 6 января ПЦУ отмечает Крещение.

В канонической УПЦ заявляли, что продолжат отмечать Рождество 7 января. Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент подчеркивал, что это соответствует календарной традиции церкви в Иерусалиме.