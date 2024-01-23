Глава РПЦ призвал подумать над законом о досрочном выходе на пенсию для многодетных

Патриарх Кирилл также считает, что необходимо расширить финансовую и иную поддержку таких семей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал парламентариев рассмотреть возможность принятия закона о досрочном выходе на пенсию для многодетных родителей, в том числе разработать соответствующий коэффициент.

"Следует также рассмотреть возможность принятия закона о досрочном выходе на пенсию для многодетных родителей. Ну что же мама, у которой несколько детей, она не может не работать, потому что доход небольшой, <…> и выходит на пенсию так, как и те, у кого, может быть, и детей нет. Какой-то должен быть коэффициент, может быть, выборочное соотношение и оценка ситуации. Для того чтобы закон люди принимали и считали его справедливым", - сказал он, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

По словам патриарха, необходимо расширить финансовую и иную поддержку многодетных семей. Например, упростить для них выдачу пособий и процедуру признания семьи малообеспеченной.