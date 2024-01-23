Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память погибших при обстреле рынка в Донецке

ВСУ нанесли удар по рынку в Кировском районе города 21 января

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в начале пленарного заседания почтили минутой молчания память погибших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) рынка в Донецке. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.

"Перед началом пленарного заседания по предложению председателя ГД Вячеслава Володина депутаты почтили минутой молчания память погибших в результате обстрела вооруженными украинскими формированиями Донецка 21 января 2024 года", - говорится в сообщении.

21 января ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Кировском районе Донецка. В результате обстрела погибли 27 человек, еще 26 получили ранения различной степени тяжести.