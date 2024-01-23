ГД приняла обращение к ООН в связи с атаками ВСУ против мирных граждан РФ

Госдума "призывает всех здравомыслящих политиков объединить усилия, чтобы остановить безумное кровопролитие"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла обращение к Организации Объединенных Наций (ООН), международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с преступными атаками украинских вооруженных формирований против мирных граждан на территории России.

"Депутаты Государственной думы призывают Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира осудить кровавые злодеяния киевских властей, дать правовую оценку продолжающимся нарушениям ими норм международного гуманитарного права, массовым военным преступлениям и преступлениям против мира и безопасности человечества. Государственная дума выражает полную уверенность в том, что заказчиков и исполнителей террористических актов в российских городах ждет неминуемое наказание, как и любых других военных преступников, а также призывает всех здравомыслящих политиков объединить усилия, чтобы остановить безумное кровопролитие", - следует из документа.

Парламентарии указали, что очередным кровавым преступлением украинских неонацистов стал неизбирательный преднамеренный обстрел 21 января из реактивных систем залпового огня рынка и прилегающих магазинов в микрорайоне Текстильщик Кировского района Донецка. "Депутаты Государственной думы до глубины души потрясены цинизмом данной преступной атаки, ведь ее жертвами стали обычные мирные люди, отправившиеся за покупками на рынок в воскресный день. Этот ужасный и бессмысленный террористический акт продемонстрировал преступную сущность киевского режима, распространяющего идеологию ненависти и нетерпимости и прославляющего бандеровский культ смерти", - говорится в обращении.

Преднамеренные атаки

Депутаты указали, что преднамеренные атаки украинских вооруженных формирований против мирных граждан, включая комбинированный неизбирательный удар 30 декабря 2023 года по городским улицам и спортивным объектам Белгорода, "ставят киевских палачей в один ряд с организаторами и исполнителями резни в белорусской Хатыни, на территории польской Волыни, где жертвами нацистов и их приспешников становились мирные жители".

"Государственная дума считает, что западные покровители неонацистского режима на Украине несут полную ответственность за совершаемые их марионетками преступления, которые, по мнению некоторых политических деятелей, лишенных чести и морали, являются не чем иным, как правом Киева на самооборону. Провокационная политика коллективного Запада, поощряющая украинских главарей наносить кровавые удары по мирному населению России, не останется без нашего решительного ответа и лишь добавит мотивации российским солдатам для того, чтобы достичь всех целей специальной военной операции и навсегда обезопасить наши границы, нашу страну и ее народ от украинской террористической угрозы", - указано в обращении.

Парламентарии констатировали, что "преступная суть киевских властей и их смертоносные атаки против мирных граждан подтверждают полную недоговороспособность режима Зеленского, его открытое нежелание урегулировать конфликт политико-дипломатическими методами".