Минтруд РФ: регионам нужно скорректировать нормативную базу с учетом указа о многодетных

В министерстве также уточнили, что правительство установит единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Регионам РФ в ближайшее время предстоит скорректировать нормативную базу с учетом обновленного указа президента о многодетных семьях. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

"Регионам Российской Федерации предстоит в ближайшее время скорректировать собственную нормативную базу с учетом норм указа президента. <...> Благодаря решению президента с сегодняшнего дня меры социальной поддержки и официальной статус многодетной семьи утверждены по всей стране. Это позволит унифицировать подходы к поддержке многодетных семей, обеспечить достойную помощь для семей, которые воспитывают троих и более детей", - цитируют в сообщении Котякова.

В Минтруде также уточнили, что правительство РФ установит единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. Выдачу удостоверений обеспечат на уровне регионов, получить его можно будет в органах соцзащиты или в других организациях, которые будут уполномочены субъектами на выдачу таких удостоверений.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Как следует из документа, соцподдержка многодетным семьям будет оказываться до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при условии прохождения им обучения в очной форме.