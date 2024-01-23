Госдума запрещает увольнять одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет

Новые нормы позволят защитить одиноких родителей, а работодатели будут "понимать свою ответственность", отметил Вячеслав Володин

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, который запрещает работодателям увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, а также других лиц, которые воспитывают детей такого возраста без родителей.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой сенаторов и депутатов фракции ЛДПР в августе. Поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ. По действующим нормам, не допускается расторгать трудовой договор по инициативе работодателя в том числе с одинокими матерями и отцами детей до 14 лет или другими лицами, которые воспитывают детей такого возраста без родителей. Законопроект предлагает изменить эту норму, увеличив возраст детей до 16 лет.

Как отмечали авторы инициативы, дети в основном получают основное общее образования к возрасту 16 лет, поэтому граждане, которые воспитывают их до этого возраста в одиночку, нуждаются в дополнительной защите со стороны государства.

Как ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, с просьбой внести соответствующие изменения в закон к депутатам неоднократно обращались избиратели. По словам Володина, увольнение матери, которая одна растит ребенка до 16 лет, "может оставить семью без средств к существованию". Новые нормы позволят защитить одиноких родителей, а работодатели будут "понимать свою ответственность", отмечал Володин.