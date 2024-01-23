Матвиенко считает, что патриаршество Кирилла войдет в историю как время духовного подъема

Председатель Совета Федерации накануне 15-летия интронизации патриарха поблагодарила его за чуткость, мудрость и преданное служение церкви и Отечеству

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Годы служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла войдут в историю церкви как время духовного подъема и благоденствия. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с предстоящим 15-летием интронизации патриарха.

"Пользуясь возможностью, хотела бы поздравить вас, ваше святейшество, с предстоящим 15-летием интронизации (отмечается 1 февраля - прим. ТАСС). Благодаря вашему труду сегодня православие переживает в России настоящий расцвет. Нет сомнения, что годы вашего патриаршества войдут в историю церкви как время духовного подъема и благоденствия", - сказала спикер СФ на пленарном заседании XII Рождественских парламентских встреч.

Она поблагодарила патриарха за чуткость, мудрость и преданное служение церкви и Отечеству, а также за "постоянный открытый диалог Русской православной церкви с Советом Федерации". "Для нас это очень ценно", - отметила Матвиенко.