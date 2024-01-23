Патриарх Кирилл: мигранты едут в Европу за благополучием, но не создают его на родине

По мнению главы РПЦ, миграционная проблема Европы связана также с тем, что, приехав, мигранты встретили "ослабевшую и дезориентированную с духовной точки зрения среду"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Беженцы едут в Европу в погоне за счастьем и благополучием, но не стремятся создавать его в своих странах и не интегрируются в европейское общество. Такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Многие люди воспринимают западный мир как яркий образ изобилия материальных благ, сказочную страну счастья и комфорта. Красноречиво свидетельствует об этом, в частности, поток беженцев, которые наводнили европейские страны в последние годы. Бегут ведь за счастьем, иногда подвергая свою жизнь страшным опасностям. Люди ищут сытой и благополучной жизни. Разумеется, это не предосудительно само по себе, но вместе с тем, заметим, что сами они эту жизнь в своих странах созидать отказываются, они не способны делать это, в том числе в силу различных обстоятельств", - сказал предстоятель Русской православной церкви, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

По мнению патриарха, эти люди желают прийти "на готовое" и строить свою жизнь "на чужом основании". "Ситуация, знакомая, к сожалению, и нам с вами", - добавил он.

По мнению главы РПЦ, миграционная проблема Европы связана также с тем, что, приехав, мигранты встретили "ослабевшую и дезориентированную с духовной точки зрения среду". Как отметил патриарх, европейцы перестали осознавать свои христианские корни и "стали даже их стесняться".

"Они стыдливо избегают упоминание о Христе в названии праздников. Уже Christmas (Рождество - прим. ТАСС) нельзя, вместо Christmas - Xmas. То есть само слово Христос уже нельзя в публичном пространстве употреблять. Убирают кресты из тех мест, где они традиционно находились - например, в классах. И пытаются приспособить библейские тексты к оправданию гендерной идеологии", - добавил предстоятель РПЦ. Он допустил, что "цветущий сад" Европы" в скором времени приобретет совсем иные формы и очертания, имеющие мало общего с тем, чем "мы привыкли восхищаться".