Суд взыскал с жительницы Заполярья ущерб за повреждение авто, на которое она упала из окна

Сумма ущерба составила 112,8 тыс. рублей

МУРМАНСК, 23 января. /ТАСС/. Мончегорский городской суд Мурманской области постановил взыскать 112,8 тыс. рублей в качестве ущерба с женщины, которая весной 2023 года во время мытья окон упала со второго этажа дома на крышу припаркованного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Мончегорский городской суд Мурманской области рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании ущерба. На автомобиль истца из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома, выпрыгнула девушка, в связи с чем у транспортного средства повреждена крыша и внутренняя обивка крыши. Ущерб, причиненный автомобилю, согласно отчету оценщика составляет 112 819 рублей, который добровольно ответчик возмещать отказалась. Ответчик в суд не явилась по неизвестным причинам, возражений по иску не представила", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в мае 2023 года в полицию поступило сообщение о госпитализации женщины, которая получила травмы при мытье окон в своей квартире на втором этаже. Она оступилась на подоконнике и упала со второго этажа на припаркованный под окном автомобиль.

Сумму ущерба суд определил на основании отчета о стоимости ремонта автомобиля. По итогам рассмотрения гражданского дела суд вынес решение о взыскании материального ущерба и судебных расходов. Решение вступило в законную силу.