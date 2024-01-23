Матвиенко пообещала внести законопроект о статусе священников в зоне СВО

По словам спикера Совфеда, они "вносят свой огромный вклад в нашу победу"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала в ближайшее время внести законопроект о статусе священнослужителей, выполняющих долг в зоне специальной военной операции.

"Также обещаю, что мы в ближайшее время внесем законопроект о статусе священников, представителей других религий, которые выполняют свой долг на линии специальной военной операции, вносят свой огромный вклад в нашу победу. Мы обязательно такой закон внесем, посоветуемся с вами по его содержанию", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании XII Рождественских парламентских встреч, обращаясь к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Матвиенко поблагодарила патриарха за выступление и пообещала, что все выдвинутые им предложения "будут самым внимательным образом рассмотрены Советом Федерации".

"Здесь присутствуют заместители, руководители соответствующих комитетов", - отметила она.