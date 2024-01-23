Глава РПЦ считает, что западный мир переориентировался на враждебные христианству ценности

По мнению патриарха Кирилла, западные элиты отказывается от своих духовных корней

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Западный мир переориентировался на враждебные христианству ценности, западные элиты производят деконструкцию христианского наследия. Такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

"Известно, что у истоков создания Европейского союза стояли люди, чьи христианские убеждения во многом определяли и государственную политическую деятельность. <...> В те годы мы видели в европейской интеграции в том числе и перспективы сотрудничества в христианизации общественной жизни в России, но буквально за несколько десятилетий западный мир переориентировался на совершенно иные, если сказать прямо, враждебные христианству ценности. Это факт", - сказал он.

По его словам, сегодня можно констатировать, что элиты западных стран производят фактически деконструкцию христианского наследия, отказывается от своих духовных корней. Также они ведут войну против институтов традиционной семьи под предлогом соблюдения прав человека и свободы выбора.

"Гендерные идеологии в своих многочисленных вариациях, начиная от ювенальных технологий и заканчивая легализацией однополых сожительств, массированной пропагандой смены пола и другими нравственными извращениями, уничтожают традиционную европейскую культуру. <...> Я жил за Западе, хорошо знаю западную жизнь, я помню еще нравственное и религиозное состояние западного общества 30-40 лет назад. Это было другое общество, там господствовали другие ценности", - отметил он.

Глава РПЦ добавил, что Россия должна извлечь из всего этого урок и понять, как важно хранить верность своим духовным традициям и ценностям. "Опасности существуют, и они не малые, главные из них заключаются в том идеале счастья и в образе жизни, который пропагандируют и столь притягательно воплощают в себе современные западные страны", - пояснил он.