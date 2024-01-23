В омских школах из-за ОРВИ закрыли на карантин 84 класса

В региональном управлении Роспотребнадзора добавили, что за третью неделю 2024 года было выявлено почти 13,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ

ОМСК, 23 января. /ТАСС/. Карантин из-за ОРВИ введен в Омской области в 84 классах и 33 группах детсадов, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Неделю назад ограничительные меры были введены в 11 классах и 1 группе.

"Из-за ОРВИ карантин введен в 84 классах в 28 средних образовательных школах и 33 группах в 29 детских дошкольных учреждениях. На 15 января карантин был в 1 группе и 11 классах в 7 школах", - рассказал собеседник ТАСС.

В управлении добавили, что за третью неделю 2024 года было выявлено почти 13,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ. "В пейзаже циркулирующих вирусов превалируют вирусы гриппа и составляют 86%, в том числе вирусы гриппа А - 100%", - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что в Омской области от гриппа вакцинировано 52,2% населения.