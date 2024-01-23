Иннополис научит госслужащих внедрять ИИ в работу

Проекты, разработанные на онлайн-курсе, слушатели смогут использовать в своих регионах, сообщили в пресс-службе вуза

КАЗАНЬ, 23 января. /ТАСС/. Университет Иннополис обучит госслужащих применению ИИ в цифровой трансформации. Проекты, разработанные на онлайн-курсе, слушатели смогут внедрять в своих регионах, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Программа повышения квалификации пройдет онлайн 26 февраля - 26 апреля. На курсе слушатели создадут черновик проекта для дальнейшей реализации и внедрения ИИ-технологий в своем регионе. Заявки на обучение принимаются от специалистов федеральных, региональных и муниципальных органов власти до 1 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа обучения состоит из четырех образовательных модулей, включает видеолекции, вебинары и практические семинары по 50 темам, в том числе цифровой экономике, сквозным и квантовым технологиям, информационной безопасности, искусственному интеллекту в госуправлении и другим.

Преподавателями курса, по данным пресс-службы, станут эксперты с опытом разработки проектов для государственных структур и коммерческих компаний из Института искусственного интеллекта и Центра информационной безопасности Университета Иннополис, ОЭЗ "Иннополис", Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева, компаний TAG Consulting Russia и O2Consulting.

Директор Института дополнительного образования Университета Иннополис Мария Образцова отметила, что программа разработана в рамках мероприятий федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". "Онлайн-курс в первую очередь ориентирован на руководителей и специалистов структурных подразделений, ответственных за процесс цифровой трансформации в региональных министерствах и ведомствах. Пройдя это обучение, сотрудники получат полное представление о технологиях искусственного интеллекта, овладеют специальной терминологией и базовыми навыками для написания проектов по разработке и внедрению новых цифровых сервисов", - приводит слова Образцовой пресс-служба.

По итогам обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации. "Госслужащие могут обучиться по программе бесплатно в рамках гранта при финансовой поддержке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации", - уточнили в пресс-службе.