В РПЦ считают необходимым провести в школах детальное разъяснение традиционных ценностей

По мнению патриарха Кирилла, разрушив институт семьи в обществе, можно разрушить и государство "без танков и ракет"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что в школах требуется детальное разъяснение традиционных ценностей.

"Важно иметь в виду, что само провозглашение тезиса о защите традиционных нравственных ценностей не должно иметь только декларативное значение. Требуется детальное разъяснение в современных образовательных программах, в публичном пространстве таких понятий, как любовь, крепкая семья, милосердие, какой практический смысл они имеют, как их сделать нормой отечественной жизни. <...> Необходимо провести большую работу, чтобы такое единение, понимание нравственных ценностей было сформировано", - сказал он, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

По мнению главы РПЦ, разрушив институт семьи в обществе, можно разрушить и государство "без танков и ракет".