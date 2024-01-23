Матвиенко утверждает, что подвиг священников в зоне СВО найдет отражение в искусстве

В нашей истории суровые испытания всегда давали импульс нравственному осмыслению событий, объяснила спикер Совфеда

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Подвиг военнослужащих, священнослужителей, волонтеров и всех, кто приближает победу в военной операции в тылу, обязательно будет отражен в современном искусстве. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании XII Рождественских парламентских встреч на тему "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего".

"В нашей истории суровые испытания всегда давали импульс нравственному осмыслению событий через литературу, музыку, живопись, кино и театр. И я убеждена, что подвиг защитников нашего Отечества, волонтеров, священнослужителей, всех тех, кто приближает победу в тылу обязательно должен найти достойное отражение в современном искусстве", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда также поблагодарила всех священников, которые находятся сегодня на передовой и с риском для собственной жизни пастырским словом поддерживают военнослужащих.

"Я хотела бы поблагодарить вас, [святейший патриарх Кирилл], и в вашем лице всех священнослужителей за усердную молитву и неустанный подвижнический труд. За огромную работу, которую развернули епархии и приходы Русской православной церкви, других наших конфессий по доставке гуманитарной помощи в зону военной операции, оказанию поддержки жителям воссоединенных регионов", - сказала Матвиенко.

По ее словам, навсегда в памяти российского общества останется подвиг священника Михаила Васильева и других священнослужителей, которые погибли, исполняя свой духовный долг.