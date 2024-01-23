Патриарх Кирилл призвал в СФ подумать об ограничениях услуг эзотериков и астрологов

По словам главы РПЦ, в России сформировался большой рынок различных эзотерических услуг, гадателей, астрологов и прочих

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал парламентариев подумать над законодательными ограничениями эзотерических услуг, услуг гадателей и астрологов. Такое предложение он выдвинул, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации (СФ).

"В России сейчас сформировался большой рынок различных эзотерических услуг, гадателей, астрологов и прочих. Неверно думать, что все это не приносит вреда людям и не подлежит законодательному ограничению. <...> Предлагаю об этом задуматься", - сказал патриарх.

XII Парламентские встречи проходят 23 января в рамках XXXII Международных Рождественских образовательных чтений "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего".