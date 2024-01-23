В РФ число безвизовых туристов из КНР в 2023 году составило около 50 тыс. человек

По предварительным прогнозам, в 2024 году групповой туристический поток из Китая будет расти, но не достигнет допандемийных показателей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Число безвизовых китайских туристов в РФ в 2023 году составило около 50 тыс. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные ассоциации "Мир без границ".

Как отметили в АТОР, по предварительным прогнозам, в 2024 году групповой туристический поток из КНР будет расти, но не достигнет допандемийных показателей.

Как сообщил АТОР, по данным ассоциации "Мир без границ", из Китая в РФ по безвизовым каналам приехало 48,3 тыс. туристов. Более половины из общего числа принял Приморский край (25,7 тыс.), на втором месте находится Москва (9,4 тыс.), на третьем - Амурская область (8,4 тыс.).

По данным ассоциации "Мир без границ", всего за 2023 год из России в КНР въехало порядка 129,5 тыс. безвизовых туристов. Почти 80% (102 тыс.) туристов отправились в Китай из Приморского края. На втором месте находится Забайкальский край (14,5 тыс.), на третьем - Амурская область (6,44 тыс.). Как отметили в АТОР, по безвизовым групповым туристическим поездкам из Москвы в Китай отправилось всего 0,9% (1,15 тыс.) из общего числа отдыхающих.

По словам председателя совета ассоциации "Мир без границ" Александра Львова, текущие цифры - это неплохой результат. Он отметил, что безвизовые каналы заработали вновь уже после окончания высокого туристического сезона. По прогнозу Львова, в 2024 году групповой безвизовый турпоток из КНР в РФ будет расти, но не теми же темпами, как до пандемии.

Львов также добавил, что динамика потока въездных туристов из Китая в Россию во многом связана с обеспокоенностью китайских компаний вопросами безопасности отдыха туристов в центральных регионах РФ.

Безвизовый туробмен с Китаем

6 февраля 2023 года КНР в экспериментальном режиме возобновила туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию. 20 февраля в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщали, что соглашение между Россией и КНР о безвизовых групповых туристических поездках возобновило действие после приостановки в связи с пандемией.

Вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян отмечал, что запуск группового безвизового туристического обмена между Россией и Китаем способен увеличить взаимный турпоток в два-три раза. С 1 августа 2023 года страны принимают группы туристов на взаимной основе в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических обменах. Первая группа туристов из Китая прибыла в Россию 10 августа 2023 года.