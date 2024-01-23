В Псковской области три школы закрылись на карантин из-за ОРВИ

В регионе выявили более 4,7 тыс. случаев ОРВИ, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора

ПСКОВ, 23 января. /ТАСС/. Власти Псковской области полностью закрыли на карантин три школы из-за распространения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) среди учеников: за последнюю неделю число классов, ушедших на карантин в таких общеобразовательных учреждениях, увеличилось почти в шесть раз, до 23. При этом всего в регионе выявлено более 4,7 тыс. случаев ОРВИ, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В связи с заболеваемостью ОРВИ учащихся закрыто 23 класса в 13 средних школах, шесть групп в пяти дошкольных учреждениях, одна группа в одном среднем профессиональном образовательном учреждении, полностью закрыто три школы", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, на данный момент в Псковской области среди общего числа заболевших жителей почти 53% составляют дети в возрасте до 14 лет.

"Выявлено 4 703 случая ОРВИ, показатель заболеваемости составил 80,01 на 10 тыс. населения. В том числе зарегистрировано 38 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Заболеваемость в области по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 10,3%. В городе Пскове зарегистрировано 2 180 случаев ОРВИ, или 46,3% от общего количества заболеваний по области", - говорится в сообщении.

В середине декабря в связи с ростом на территории Псковской области заболеваемости ОРВИ среди детей специалисты регионального Роспотребнадзора провели внеплановые выездные обследования школ и детских садов. В результате были выявлены нарушения в каждом третьем образовательном заведении. Одно из самых распространенных - сотрудники не проводят измерение температуры своих воспитанников при входе в здание.