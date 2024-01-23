В Ярославской области выписали 15 белгородских детей, госпитализированных с ОРВИ

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что ожидается выписка еще 20 человек

ТАСС, 23 января. Врачи в Ярославской области выписали из больницы 15 детей из Белгородской области, которые приехали в регион на отдых, и у них были выявлены сезонные вирусные заболевания. Об этом сообщил во "ВКонтакте" глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Врачи следят за состоянием каждого ребенка. Вчера было выписано уже 15 человек, сегодня ждем, что врачи выпишут уже 20 человек", - написал Гладков.

Детские лагеря в Ярославской области приняли 285 детей из Белгорода в связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. Ранее в департаменте здравоохранения Ярославля сообщали, что в инфекционной больнице проходят лечение 70 детей с сезонными вирусными заболеваниями, их состояние врачи оценивали как удовлетворительное

По данным министра образования Белгородской области Андрея Милехина, в настоящее время 2 217 детей из Белгорода и приграничных районов вывезены на отдых в Воронежскую, Калужскую, Ярославскую, Липецкую, Тамбовскую, Пензенскую, Тульскую, Нижегородскую области. Эвакуация детей из Белгорода началась после 30 декабря, когда Вооруженные силы Украины обстреляли центр города, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Были повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов.