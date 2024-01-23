В России появится государственный цифровой сервис по проверке норм русского языка

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, национальный словарный фонд станет общедоступным и верифицированным источником информации о современном русском языке.

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минобрнауки о создании специального государственного сервиса, позволяющего, в том числе проверить уровень владения нормами русского языка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

"Предусматривается создание единого цифрового ресурса, в котором будут интегрированы данные словарей русского языка за последние три века. Сервис позволит решать как научные и образовательные задачи, так и чисто практические: пользователи смогут проверить свое знание русского языка и уровень владения его нормами", - сказал председатель правления АЮР Владимир Груздев. Он добавил, что национальный словарный фонд станет общедоступным и верифицированным источником информации о современном русском языке.

По его словам, создание данной платформы представляет особую значимость и для юристов. "Юристу важно не просто быть грамотным, но чувствовать и понимать язык, видеть оттенки слов, ведь язык, по сути, является нашим рабочим инструментом. Выразить просто, понятно и однозначно правовые нормы - непростая задача, и об этом знает каждый, кто пытался сформулировать проект любого нормативного правового акта. Ассоциация юристов России приветствует планы создания Национального словарного фонда, а юристы станут одними из самых активных его пользователей", - отметил Груздев.