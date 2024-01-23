Патриарх Кирилл призвал на госуровне признавать степени выпускников учебных заведений РПЦ

Как отметил глава РПЦ, именно в духовных семинариях сейчас воспитывают священников, способных осуществлять пастырскую работу в зоне специальной военной операции

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, призвал парламентариев помочь в решении вопроса о государственном признании богословских степеней, присваиваемых выпускникам духовных заведений РПЦ.

"3 января 2021 года было заключено соглашение между Россией и Ватиканом о взаимном признании высшего образования, квалификаций, ученых степеней, присвоенных выпускникам ватиканских вузов. Вместе с тем до настоящего времени не решен вопрос о государственном признании богословских знаний и степеней, выдаваемых выпускникам отечественных духовных учебных заведений. <...> Зачем такая дискриминация собственного богословского образования?" - сказал он.

Патриарх отметил, что именно в духовных семинариях сейчас в том числе воспитывают священников, способных осуществлять пастырскую работу в зоне специальной военной операции.

"Получается, что российское государство признает ученые степени и дипломы Рима и католической церкви, но отказывается от признания дипломов, выданных в высших учебных заведениях РПЦ. В настоящее время Госдумой принят в первом чтении соответствующий законопроект, который позволяет преодолеть это противоречие и восстановить справедливость. Попросил бы вас его поддержать", - обратился он к парламентариям.