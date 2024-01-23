Участников конфликта со стрельбой в ТРЦ Екатеринбурга отпустили из-под стражи

Им изменили меру пресечения на подписку о невыезде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд отпустил из-под ареста участников конфликта в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге, изменив меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд поменял меру пресечения Аллахвердиеву и Халилову. Теперь они под подпиской о невыезде", - сказали журналисту ТАСС в суде.

26 ноября в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой. Двое мужчин устроили драку около кофейни с применением травматических пистолетов марки "Зигзаур" калибра 10 мм и "Хорхе" калибра 9 мм.

СК возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Полицейские изъяли пистолеты и проверяют, было ли у участников драки разрешение на ношение.

Ранее Ленинский райсуд принял решение отправить в СИЗО обоих участников. Датой окончания меры пресечения было 25 января.