В Самарской области и Татарстане сохраняются ограничения движения из-за непогоды

Последствия снегопада на дорогах ПФО ликвидируют почти 9,5 тыс. единиц спецтехники, отметили в пресс-службе Минтранса РФ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ограничения движения для транспорта из-за непогоды сохраняются на трассах в Самарской области и Татарстане. Последствия снегопада на дорогах ПФО ликвидируют почти 9,5 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"Погодные условия на территории Приволжского федерального округа постепенно улучшаются, что позволяет возобновлять движение транспорта на закрытых ранее участках федеральных автомобильных дорог. Ограничения движения временно сохраняются в Самарской области (трасса М-5 "Урал") и Республике Татарстан (М-12 "Восток")", - говорится в сообщении.

В частности, в Самарской области из-за погодных условий временно ограничено движение всех видов транспорта между 93-м и 132-м км трассы М-5 "Урал" (подъезд к Оренбургу). Аналогичные ограничения действуют на участке между 684-м и 736-м км трассы М-12 "Восток" в Татарстане.

Отмечается, что последствия мощного снегопада на дорогах ПФО ликвидируют почти 9,5 тыс. единиц специализированной техники. "Для уборки выпавшего снега на дорожной сети, подведомственной Росавтодору, в общей сложности привлекалось 7 893 единицы специализированной техники, 11 234 рабочих. <...> На трассах, подведомственных ГК "Автодор" (М-4, М-11 и М-12), были направлены 1 489 единиц дорожной техники, в том числе 811 комбинированных дорожных машин. В работах задействовано 2 236 человек. Дополнительно привлечено 75 единиц специальной снегоуборочной техники повышенной мощности", - говорится в сообщении.

Сильные снегопады в регионах ПФО прошли в конце прошлой недели.

Всего для ликвидации последствий непогоды в зимнем сезоне Росавтодор подготовил более 12 тыс. единиц спецтехники.