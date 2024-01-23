В Европейском регионе ВОЗ в 2023 году зафиксировали 30-кратный рост заболеваемости корью

Как сообщило Европейское региональное бюро организации, с января по октябрь 2023 года в 40 из 53 государств региона было зарегистрировано более 30 тыс. случаев кори

СТОКГОЛЬМ, 23 января. /ТАСС/. 30-кратный рост заболеваемости корью в 2023 году отмечен в Европейском регионе ВОЗ. Об этом сообщило Европейское региональное бюро организации (ЕРБ ВОЗ).

"В Европейском регионе ВОЗ наблюдается тревожный рост заболеваемости корью. В период с января по октябрь 2023 года в 40 из 53 государств региона было зарегистрировано более 30 тыс. случаев кори. По сравнению с 941 случаем, зарегистрированным за весь 2022 год, это более чем 30-кратное увеличение. В последние месяцы рост числа случаев ускорился, и ожидается, что эта тенденция сохранится, если во всем регионе не будут приняты срочные меры для предотвращения дальнейшего распространения", - поясняет ЕРБ ВОЗ в пресс-релизе.

По мнению директора ЕРБ ВОЗ, вакцинация - единственный способ борьбы с корью. "Мы наблюдаем в регионе не только 30-кратное увеличение случаев заболевания корью, но и почти 21 тыс. госпитализаций и 5 случаев смерти, связанных с корью, это вызывает беспокойство. Вакцинация - единственный способ защитить детей от этого потенциально опасного заболевания. Необходимы срочные усилия по вакцинации, чтобы остановить передачу и предотвратить дальнейшее распространение", - отметил он, подчеркнув необходимость того, чтобы "все страны были готовы быстро выявлять и своевременно реагировать на вспышки кори, которые могут поставить под угрозу прогресс на пути к ее ликвидации".

ЕРБ ВОЗ приводит следующие цифры: в 2023 году два из пяти случаев кори были среди детей в возрасте от одного до четырех лет, а один из пяти случаев - среди взрослых 20 лет и старше. С начала года по октябрь в двух странах было зарегистрировано 20 918 случаев госпитализаций и пять летальных исходов. По мнению экспертов, такая ситуация во многом объясняется снижением охвата вакцинацией в странах региона в период с 2020 по 2022 год. "Пандемия COVID-19 существенно повлияла на эффективность системы иммунизации в этот период, что привело к накоплению непривитых и недостаточно привитых детей", - говорится в сообщении.

Национальный охват первой дозой вакцины против кори в регионе снизился с 96% в 2019 году до 93% в 2022 году, второй - соответственно с 92% до 91%, младенцы вообще пропустили эту вакцинацию в период с 2020 по 2022 год. "Возобновление внутренних и международных поездок и отмена социальных мер и мер общественного здравоохранения, связанных с пандемией COVID-19, увеличили риск трансграничной передачи и распространения заболеваний внутри сообществ, особенно в непривитых или недостаточно вакцинированных сообществах", - прокомментировали в ВОЗ.

Так как случаи кори были зарегистрированы даже во многих странах, где это эндемическое заболевание было объявлено ликвидированным, в ВОЗ призывают государства региона поддерживать очень высокий уровень плановой вакцинации детей - не менее 95%.