Патриарх Кирилл поприветствовал отказ от проведения абортов частными клиниками

Глава РПЦ надеется на введение такой политики на федеральном уровне

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поприветствовал позицию частных клиник, которые отказываются от проведения абортов и выразил надежду на введение такой политики на федеральном уровне.

"Не менее важным является закон о запрете смены пола в России, о запрете ЛГБТ-пропаганды, а также региональные законы о запрете склонения к абортам и запрете проведения абортов частными клиниками, принятые в некоторых российских субъектах. Нельзя не приветствовать и позицию многих частных клиник, которые решили добровольно отказаться от этих операций, считая убийство ребенка во чреве матери несовместимым с медицинским призванием и клятвой врача. Очень хорошо, что все чаще мы слышим от медицинских работников профессиональную оценку - аборт не может быть безопасным. Надеюсь, что со временем активная просветительская работа даст свои плоды и федеральный закон лишь закрепит формирование в нашем обществе негативных отношений к абортам", - сказал он, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

Патриарх также напомнил, что ранее предлагал продлить декретный отпуск для женщин на первый, наиболее сложный с психологической точки зрения триместр беременности. "Полагаю, что это стало бы важной мерой поддержки беременных, что позволило бы им сделать выбор в пользу сохранения жизни ребенка", - добавил он.