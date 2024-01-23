Госдума приняла в I чтении законопроект о бесплатном обслуживании полетов МЧС

Предполагается, что новые нормы не распространятся на полеты, связанные с коммерческими воздушными перевозками

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об освобождении МЧС России от оплаты расходов по аэронавигационному обслуживанию, а также аэродромному и наземному обеспечению полетов, необходимых для защиты населения.

Документ был внесен в Думу правительством РФ в ноябре прошлого года. Новыми нормами дополняется закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Так, в законе предлагается установить, что МЧС не оплачивает аэронавигационное обслуживание, аэродромное и наземное обеспечение полетов, необходимых для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, при проведении аварийно-спасательных работ, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и пожарной безопасности.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года и не распространятся на полеты, связанные с коммерческими воздушными перевозками.

Как отметил глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, законодательство РФ сегодня предусматривает для силовых структур возможность проходить аэронавигационное, аэропортное и наземное обслуживание воздушных судов без взимания за это платы.

"Норма действует в отношении Минобороны, ФСБ России, Росгвардии и ФТС, а вот самолетов МЧС касается лишь частично. Принятие законопроекта позволит упростить и ускорить наземное обслуживание воздушных судов МЧС России при выполнении задач по защите территорий и граждан от чрезвычайных ситуаций, а также сэкономить бюджетные средства, из которых ежегодно на наземное обслуживание МЧС тратит в среднем 53,3 млн рублей", - отметил Пискарев в своем телеграм-канале.