Собянин осмотрел ход строительства эстакады-съезда с МСД на Каширское шоссе

Гендиректор ООО "ФСК "Мостоотряд-47" Олег Пирогов отметил, что завершить строительство планируется в конце 2024 года

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в текущий вторник осмотрел ход строительства эстакады-съезда с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе.

"Московский скоростной диаметр запущен осенью прошлого года, и сейчас по нему проходит ежедневно 400 тыс. машин. Он стал одной из самых востребованных магистралей - на уровне "Трешки" (Третье транспортное кольцо - прим. ТАСС) и МКАДа. Тем не менее, для улучшения движения на МСД, для повышения его эффективности, для интеграции в улично-дорожную сеть Москвы реализуется еще ряд дорожных проектов - один из них здесь, это большой проект строительства эстакады, съезда на Каширское шоссе. Важный объект, который уменьшит перепробег машин и улучшит интеграцию", - сказал Собянин.

Генеральный директор ООО "ФСК "Мостоотряд-47" Олег Пирогов отметил, что завершить строительство эстакады-съезда с МСД на Каширское шоссе планируется в конце текущего года.

О строительстве

Строительство двухполосной эстакады длиной 800 м было начато в октябре 2022 года. Новое искусственное сооружение обеспечит прямой съезд с основного хода южного направления МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД. В результате перепробег автотранспорта сократится почти в два раза. Будет улучшена транспортная доступность районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Братеево, в которых проживают порядка 450 тыс. человек. Снизится нагрузка на Каширское шоссе и Каспийскую улицу.

Всего - с учетом эстакады-съезда - в рамках проекта будет построено 1,7 км дорог.

В сентябре прошлого года было запущено полноценное движение по основному ходу Московского скоростного диаметра. Автомобилисты могут проехать с севера на восток Москвы от Бусиновской развязки до трассы М-12 и на юг до 32-го км МКАД.