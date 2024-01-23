В Запорожской области намерены вдвое увеличить количество отделений МФЦ к концу года

И.о. директора ГБУ ЗО "МФЦ" Евгения Володина отметила, что также идет работа над расширением перечня предоставляемых услуг

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Около 10 отделений многофункциональных центров (МФЦ) планируют открыть в Запорожской области до конца 2024 года. Таким образом, в регионе будет работать 20 отделений, сообщила ТАСС и.о. директора ГБУ ЗО "МФЦ" Евгения Володина.

"Всего к концу года мы планируем открыть еще 10 отделений. До марта в планах открыть три центра - в Бердянске, Мелитополе и первый на линии боевого соприкосновения - в городе Токмак. Сейчас прорабатывается вопрос открытия <...> еще семи центров, мы вплотную общаемся с шефами-регионами по этому вопросу, с администрациями населенных пунктов, где хотим развить сеть. Сейчас уже определяем помещения в Каменке-Днепровской, в Васильевке, к концу года также планируем открыть центр в Пологах, Черниговке и Михайловском районе. Таким образом, к концу года мы выходим на показатель 110 окон приема для жителей нашей области", - сообщила Володина.

По ее словам, власти также работают над расширением перечня предоставляемых услуг. Для этого на площадки МФЦ приглашают сотрудников других ведомств: МВД, Росреестра, территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Три центра в Бердянске, Токмаке и Мелитополе сейчас строятся, они откроются к марту. Возведением и оборудованием отделения в Мелитополе занимается Архангельская область в рамках шефства. Площадь центра составляет 800 кв. м, он рассчитан на 21 окно и будет оборудован для маломобильного населения.

Сейчас в Запорожской области функционируют 10 отделений МФЦ. Семь из них - это большие центры, имеющие более пяти окон приема, а также три территориальных обособленных структурных подразделения.