В Подмосковье около 56 тыс. человек стали донорами крови в 2023 году

Московская область полностью обеспечена донорской кровью и ее компонентами

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Порядка 56 тыс. доноров сдали кровь и ее компоненты в Московской области по итогам 2023 года. Регион полностью обеспечен донорской кровью, она используется для помощи пациентам с сильной кровопотерей и другими заболеваниями, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"Донорское движение продолжает активно развиваться в Московской области. Заготавливаемая кровь и ее компоненты направляются в наши медорганизации для помощи пациентам с сильной кровопотерей, ожогами, травмами, онкологией и другими заболеваниями. Так, за 2023 год донорами крови и ее компонентов стали почти 56 тыс. человек", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что Московская область полностью обеспечена донорской кровью и ее компонентами. Большинство донаций, проводимых в регионе, выполняются на безвозмездной основе. Головным учреждением службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.