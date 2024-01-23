Сайт Министерства труда Чехии подвергся кибератаке

Кибератака также временно вывела из строя портал клиентской зоны

ПРАГА, 23 января. /ТАСС/. Сайт Министерства труда и социальных дел Чехии подвергся кибератаке. Об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Катержину Прохазкову.

"Министерство труда и социальных дел стало сегодня объектом DDoS-атаки на DNS-сервисы, - сказала Прохазкова. - Наши внешние интернет-сервисы не действуют".

Кибератака временно вывела из строя сайт Минтруда и портал клиентской зоны. Через него в режиме онлайн можно оформить, в частности, жилищное пособие и пособие на ребенка.