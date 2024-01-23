ВОЗ считает, что события в Красном море могут обратить вспять движение к миру в Йемене

Представитель организации в республике Артуро Пезиган напомнил о тяжелой ситуации в Йемене в сфере здравоохранения

ЖЕНЕВА, 23 января. /ТАСС/. События в районе Красного моря, включая атаки на Йемен, могут обратить вспять движение к миру в этой стране и усугубить и без того тяжелое положение в сфере здравоохранения. Об этом заявил на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Артуро Пезиган.

"Недавние события над Красным морем и нападения на Йемен в условиях ухудшения ситуации на оккупированной палестинской территории могут обратить вспять с таким трудом достигнутый прогресс на пути к миру и стабильности", - отметил он.

Пезиган напомнил о тяжелой ситуации в Йемене в сфере здравоохранения. "Лишь 51% медицинских учреждений полностью функциональны", - сказал представитель ВОЗ, добавив, что почти 29% действующих больниц "не имеют врачей-специалистов". С начала года в республике зарегистрировано 3 940 случаев острой водянистой диареи. Поступили также сообщения о заболевших с подозрением на холеру и о 13 летальных исходах, связанных с этими случаями.

ВОЗ сталкивается в Йемене с нехваткой финансирования своих программ, продолжил Пезиган. В 2023 году дефицит средств достиг 93%. Организация смогла оказать поддержку 126 медицинским учреждениям, что на 101 меньше, чем годом раньше. "Сегодня Йемен находится на критическом перепутье. Грядущие дни определят будущее более 35 млн его жителей", - заключил представитель ВОЗ.

Удары США и Великобритании

В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов по позициям йеменской мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), основной целью которых стали подземные склады повстанцев и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением. Стороны отметили, что путем бомбардировок объектов хуситов намерены "восстановить стабильность в Красном море" и обеспечить свободу навигации.