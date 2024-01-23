Глава РПЦ призвал к отказу от "романтизации" свободных половых отношений в кино и на ТВ

Патриарх Кирилл считает необходимым продвигать через просветительские и культурные программы "ценности целомудрия"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает необходимым продвигать через просветительские и культурные программы "ценности целомудрия", он призвал перестать "романтизировать" свободные половые отношения в среде подрастающего поколения.

"Нужно способствовать отказу от романтизации свободных половых отношений, особенно среди подрастающего поколения. Раньше было табу: фильм "до 16 лет", и никто тебя не пустит на этот фильм, а сейчас - во-первых, пустят, а во-вторых, ты включил какую-то программу, телевизор, а там то, что и "до 16", и "до 18" - там все идет. Но ведь это же падает на неустойчивую психику молодых людей, как-то их надо уберечь", - сказал патриарх во время Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации.

По его словам, нельзя "махать рукой" на имеющиеся ограничения и запреты, в противном случае это может потом "разрушить жизнь молодого человека". Как отметил предстоятель РПЦ, у государства есть все инструменты и возможности для того, чтобы регулировать данную сферу.

"Через просветительские, культурные программы нужно создавать в обществе представление о ценности целомудрия как об одном из самых важных факторов формирования целостной, а значит, по-настоящему сильной личности", - отметил патриарх.

XII Парламентские встречи проходят 23 января в рамках XXXII Международных Рождественских образовательных чтений "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего".