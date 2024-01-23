ЛНР первая из новых регионов РФ получила лицензию на использование радиационных источников

Глава Минздрава региона Наталия Пащенко отметила, что ее наличие позволит завершить монтаж двух новых гамма-терапевтических аппаратов и увеличить количество пациентов, получающих лучевую терапию

ЛУГАНСК, 23 января. /ТАСС/. Луганский республиканский клинический онкологический диспансер, действующий в Луганской Народной Республике (ЛНР), стал первым медицинским учреждением Донбасса и Новороссии, получившим лицензию на работу с радиационными источниками. Об этом в Telegram-канале сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

"Состоялось вручение лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации радиационных источников Луганскому республиканскому клиническому онкологическому диспансеру ЛНР. (ЛРКОД). Одним из важных аспектов является то, что ЛРКОД первым из медицинских учреждений среди вновь присоединенных территорий получил лицензию в правовом поле Российской Федерации. Для всего медицинского сообщества республики - это событие особого масштаба", - написала она.

Пащенко отметила, что наличие упомянутой лицензии позволит завершить монтаж двух новых гамма-терапевтических аппаратов, увеличить количество пациентов, получающих лучевую терапию, а также "улучшить качество оказания медицинской помощи для населения ЛНР". Лучевая терапия, как отметила глава регионального Минздрава, является основным и передовым методом лечения злокачественных новообразований, который "проводится и будет проводиться бесплатно", поскольку включен в программы обязательного медицинского страхования и высокотехнологичной медицинской помощи.

По ее словам, лицензию ЛРКОД вручил руководитель центрального межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора Алексей Соколов.