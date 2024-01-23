В России за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 931 тыс. человек

Как сообщили в Роспотребнадзоре, среднероссийские показатели заболеваемости превышены в 48 регионах

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России осталась на уровне предыдущей недели, всего заболели более 931 тыс. человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

"В РФ на 3-й неделе 2024 года заболеваемость гриппом и ОРВИ осталась на уровне предыдущей недели. Зарегистрировано более 931 тыс. случаев, что на 0,7 % ниже, чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что среднероссийские показатели заболеваемости превышены в 48 регионах страны. Из всех случаев заболевания гриппом и ОРВИ 14,7% приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, на остальные регионы - 85,3%, добавили в ведомстве.