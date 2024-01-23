УрФО собрал 216 млн рублей помощи в 2023 году в рамках проекта "Все для Победы!"

Также удалось собрать 633 тонны гуманитарного груза

ТАСС, 23 января. Уральский федеральный округ собрал 216 млн рублей и 633 тонны гуманитарного груза в 2023 году в рамках проекта "Все для Победы!". Об этом заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев на совещании с региональными отделениями Народного фронта.

"Полпред поблагодарил жителей Уральского федерального округа за участие в этом проекте [Народного фронта "Все для Победы!"] и сообщил, что за 2023 год было собрано 216 млн рублей и 633 тонны гуманитарного груза", - передает аппарат полпреда.

Якушев отметил, что это результат "объединения, взаимопомощи". "Мы показали, что в столь суровое время можем стоять плечом к плечу, решать задачи, которые стоят перед нами", - подчеркнул он.

Якушев обсудил с заместителем руководителя исполкома Народного фронта Борисом Подольным и руководителями региональных исполкомов Народного фронта в УрФО итоги работы отделений в 2023 году и планы на 2024 год.