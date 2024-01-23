В Лакинске намерены построить поликлинику на замену возведенной более 50 лет назад

На эти цели направят 582,8 млн рублей

ТАСС, 23 января. Поликлиника для взрослого населения на 200 посещений в смену появится в 2025 году в Лакинске Владимирской области, медицинскую помощь в ней будут получать около 16 тыс. человек. Поликлиника заменит старое здание больницы, капремонт в которой не проводился более полувека, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Начало строительства запланировано на 2024 год, а завершение - в 2025. Сумма контракта - 582,8 млн рублей: в 2024 году объем бюджетных ассигнований запланирован в размере 30 млн рублей, в 2025 году - 552,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Поликлинику построят в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". Как пояснили в пресс-службе, ныне действующая поликлиника на улице Набережной - 1969 года постройки, ремонта с момента ввода ее в эксплуатацию не проводилось.

"Планируются три этажа площадью около 4,9 тыс. кв. м. Там будет располагаться вся поликлиническая служба. Создадим все условия для маломобильных граждан, оборудуем с использованием бережливых технологий для оказания качественной медицинской помощи населению", - отметила Светлана Муравьева - главный врач Собинской районной больницы, в состав которой входит взрослая поликлиника города.