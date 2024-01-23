Патриарх Кирилл считает, что Украина в ЕС потеряет духовную и культурную идентичность

Предстоятель Русской церкви надеется, что сказанные им слова "до кого-то на Украине дойдут"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Возможное вступление Украины в Евросоюз приведет к потере украинским народом собственной духовной и культурной идентичности, а жизнь в мире с Россией, почитание общей истории, культуры и веры, наоборот, станет залогом процветания и свободного развития братского украинского народа. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

"С большой сердечной болью воспринимаем все, что сегодня угрожает Украине. Требования к кандидатам на вхождение в Европейский союз предсказуемы: признание на законодательном уровне аморальных явлений, разрушительной гендерной идеологии, однополых союзов, возможности смены пола, феминизма, чайлд-фри, эвтаназии. Признав и особенно усвоив все это, в европейском объединении окажется уже не народ Украины, а население с перевернутым представлением о добре и зле, лишенное собственной духовной и культурной идентичности", - считает патриарх.

По его словам, об этой опасности должен знать украинский народ. Предстоятель Русской церкви выразил надежду, что эти сказанные им слова "до кого-то на Украине дойдут".

"Сегодня становится все более очевидным, что в интересах народа Украины - жить в мире с Россией, разделять с ней общую историю, культуру и веру. Это всегда было и будет залогом процветания и свободного развития братского для нас народа", - отметил патриарх.