Жительница Ташкента примет участие во встрече блокадников в Петербурге

Всего в Узбекистане проживает 15 блокадников

ТАШКЕНТ, 23 января. /ТАСС/. Блокадница Маргарита Филанович, эвакуированная осенью 1942 года в пятилетнем возрасте из Ленинграда и проживающая ныне в Ташкенте, примет участие во встрече блокадников, которая пройдет в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщили ТАСС в представительстве Россотрудничества в Узбекистане.

"87-летняя блокадница Маргарита Ивановна Филанович, проживающая в Ташкенте, 25 января вылетит в Санкт-Петербург, где примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда", - сказал представитель Россотрудничества.

По его данным, в Узбекистане проживает 15 блокадников, которых детьми эвакуировали по Ладожскому озеру из окруженного фашистами Ленинграда.

"Нас и тысячи других детей, женщин и стариков вывезли из Ленинграда на небольших катерах, многие из которых затонули из-за непрерывных бомбежек и обстрелов фашистскими самолетами", - сказала Филанович по телефону корреспонденту ТАСС. По ее словам, она отвезет в Санкт-Петербург в музей блокады Ленинграда эвакуационное удостоверение, которое хранится в ее семье как самая дорогая реликвия.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 год) - общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается как День ленинградской победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.