Путин в третий раз приехал на выставку "Россия" на ВДНХ

Президент отмечал, что выставка с учетом ее успеха может быть продлена до конца лета

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин приехал на ВДНХ для участия во Всероссийском семейном форуме, на котором состоится торжественная церемония открытия Года семьи в РФ.

Форум проходит на полях выставки "Россия". Ранее глава государства посещал ее дважды - 4 и 17 декабря 2023 года. Путин отмечал, что выставка с учетом ее успеха может быть продлена до конца лета.

22 ноября 2023 года президент подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Всероссийский семейный форум "Родные - любимые" открылся 19 января на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Он стал первым официальным событием Года семьи в РФ.