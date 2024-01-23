Основатель группы "Грибы" Бардаш получил российское гражданство

Музыкант получил паспорт РФ в Луганске

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Украинский музыкант Юрий Бардаш, который является основателем Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" и других проектов, получил российское гражданство, рассказала ТАСС его PR-менеджер Виктория Разумова.

"Юрий получал российский паспорт в Луганске, на своей малой Родине. Для него этот особенно важно и ценно, потому что Родина о нем не забыла и дала ему новую жизнь. Несмотря на то, что он 20 лет назад уехал колесить по миру и, возможно, пытался забыть свою Родину, она этого не сделала. Это очень ценно", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, Бардаш опубликовал в своем Telegram-канале фото, на котором он держит в руках российский паспорт.

Бардаш родился в Луганской Народной Республике.