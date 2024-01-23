Во Владикавказе открыли ледовую арену "Тагбан" на 500 зрительских мест

Площадь объекта превысила 32 тыс. кв. м

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 января. /ТАСС/. Ледовую арену "Тагбан", рассчитанную на 500 зрителей, открыли во Владикавказе. Строительство реализовали по инициативе группы инвесторов, что является хорошим примером по взаимодействию бизнеса и государства, подчеркнул министр спорта России Олег Матыцин в ходе визита на объект, передает корреспондент ТАСС.

"Ледовая арена "Тагбан" - это хороший пример того, как взаимодействует бизнес-сообщество и государство. Мы видим большой интерес бизнеса к инвестированию в спорт республики", - сказал Матицын журналистам.

Объект общей площадью более 32 тыс. кв. м создали по инициативе группы инвесторов - Ирины и Алексея Бояркиных. Подготовку и сооружение осуществляли специалисты ООО "Формула льда" из Санкт-Петербурга.

Главной целью создания арены является развитие ледовых видов спорта и представительство спортсменов республики в командах КХЛ 5-7 лет. Арена включает в себя два ледовых катка. Один из них - по канадскому стандарту, на который переходит КХЛ, второй - малый, на котором можно отрабатывать отдельные элементы.

Максимальное количество зрительских мест составляет 500. Также там создали хостел на 60 человек и три спортзала для общей и специальной физподготовки.